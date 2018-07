Lucas promete atuação de gala em sua despedida

SÃO PAULO - Lucas teve o cuidado de aproveitar sua última semana no São Paulo da forma mais intensa possível. De saída para o Paris Saint-Germain, ele entrará em campo esta noite para o ato final de uma passagem meteórica que pode ser coroada com a conquista da Copa Sul-Americana.

Da estreia no profissional em 8 de agosto de 2010 (empate em 1 a 1 com o Atlético-PR, na Arena da Baixada) até a despedida, o garoto que um dia foi conhecido por Marcelinho deixou de ser uma promessa das categorias de base para se tornar a principal esperança para furar a retranca do Tigre no Morumbi.

O papel de protagonista já seria natural por sua qualidade técnica ou por estar se despedindo, mas a ausência de Luis Fabiano coloca um peso adicional em suas costas.

Como o principal atacante do elenco cumpre suspensão, caberá ao garoto liderar a equipe diante dos argentinos, missão que ele promete cumprir com a mesma dedicação que o caracterizou desde que começou a ganhar prestígio.

"Sair daqui com um título é o que eu sempre quis. Vou jogar o tudo o que sei. Se precisar me quebrar todo para ser campeão vou me quebrar, é minha forma de demonstrar gratidão."

Desde que assinou contrato com o clube francês e selou sua transferência, Lucas colocou na cabeça que sua trajetória só estaria completa se culminasse com a volta do São Paulo à Libertadores e, se possível, o título da Sul-Americana. O primeiro objetivo já foi cumprido no Campeonato Brasileiro, resta agora confirmar a conquista em casa.

Pancadas. Lucas tem tratado de evitar o tema como obsessão, mas não esconde que sair campeão muda o tom de sua despedida. "Saio com o dever cumprido se for com o título, nenhum dinheiro paga isso. Pode acontecer de não conseguirmos, mas só vou sair satisfeito se formos campeões."

Sua performance no primeiro jogo foi prejudicada pela expulsão de Luis Fabiano logo aos 13 minutos. Antes disso, Lucas tinha criado duas boas oportunidades, mas não conseguiu ser decisivo. De quebra, ainda sofreu com a marcação ríspida dos zagueiros e foi alvo preferencial das botinadas. O cenário não deve ser diferente hoje à noite, mas não será agora que o garoto se sentirá intimidado.

A expectativa é por uma atuação digna de quem atingiu o status de um dos principais jogadores do país e candidato a ocupar papel de destaque na cena mundial nos próximos anos.

Se conseguir colocar em prática todo o repertório de dribles e jogadas que tem à disposição, o sonho de Lucas de deixar seu nome registrado na história e eternizado num quadro de campeão estará muito mais próximo de se tornar realidade./F.F.