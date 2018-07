Lucas revela que o freguês é Neymar O São Paulo tem uma grande esperança para acabar com a sequência de derrotas para o Santos na temporada. Atende por Lucas, tem 18 anos, velocidade, drible vertical e bom chute. Logo no seu primeiro clássico como profissional, decidiu o confronto contra o Palmeiras (2 a 0) com um belo gol e passe para outro. "Quando cheguei, o escalei e ele não sentiu nenhuma dificuldade. Demonstrou grande qualidade", elogia o técnico Paulo César Carpegiani.