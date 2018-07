Lucas salva o São Paulo no Morumbi

No jogo em que o capitão Rogério Ceni completou 99 jogos consecutivos com a camisa tricolor, o São Paulo apresentou um futebol deficiente. Mas foi salvo novamente por Lucas, que fez o gol da vitória por 1 a 0 no último lance do jogo com o Figueirense, ontem à noite, no Morumbi.

O primeiro tempo foi tão irregular que a torcida começou a vaiar e a pedir a entrada de Rivaldo antes de o juiz apitar o final. Com exceção de um ou outro chute a gol para fora e as jogadas individuais de Lucas, também raras, o time da casa foi facilmente neutralizado pela marcação.

Em consequência, o Figueirense, que veio a São Paulo para tentar tirar proveito de algum erro do adversário para chegar à vitória, começou a se atrever no ataque a partir dos 30 minutos. E foi o time catarinense que teve a melhor chance de chegar ao gol, aos 35 minutos, em uma falta cobrada por Wellington Nem e bem defendida por Rogério Ceni.

A volta de Rhodolfo e a entrada de Wellington deram mais consistência à defesa e contribuíram para dar mais confiança aos meio-campistas. Mas os passes não foram o forte dos jogadores do setor. Então, a bola não chegava com qualidade ao ataque e ficava difícil para que alguma jogada pelo meio fosse feita.

No segundo tempo, o técnico Paulo César Carpegiani colocou Rivaldo em campo, no lugar de Fernandinho. "Espero corresponder nesses 45 minutos", disse Rivaldo, antes de entrar. "Minha função será jogar a bola ali na frente para chegarmos à vitória." O treinador trocou também Juan por Henrique Miranda.

O técnico do Figueirense, Jorginho, também tomou providências assim que viu as mudanças. Ele trocou Wellington Nem e Aloísio por Coutinho e Rhayner.

Já no desespero com a falta de objetividade, Carpegiani fez outra mudança, com a entrada de Marlos no lugar de Carlinhos Paraíba. O São Paulo ficou mais ofensivo e acertou a trave do goleiro Wilson com Casemiro e Marlos. E no final, em um chute feliz, Lucas fez o gol da vitória, no último lance do jogo.

Lucas vibrou muito depois da partida. "O São Paulo fez por merecer o resultado", disse. O zagueiro Rhodolfo foi mais comedido. "Não jogamos muito bem hoje (ontem), mas felizmente conseguimos vencer", afirmou.