Lucas vai ser parceiro de Luis Fabiano no ataque do São Paulo

SÃO PAULO - Com a chegada do tão sonhado camisa 10, o técnico Leão poderá colocar em prática no São Paulo uma alteração que já vinha ensaiando desde o final da temporada passada: com Jadson na armação das jogadas, o meia Lucas será deslocado para o ataque, para ficar mais próximo de Luis Fabiano. "Já posso dizer que hoje eu sou um segundo atacante. Gosto de jogar ali pela ponta. Minha origem é na meia, mas atuo onde precisar", explica Lucas.

Ele vê com bons olhos a chegada de mais um reforço para o São Paulo, o sexto na temporada - antes vieram Fabrício, Edson Silva, Paulo Miranda, Maicon e Cortês. "Quanto mais jogadores de qualidade a gente tiver, melhor. O Jadson vai nos ajudar bastante e o esquema que o Leão escolher a gente tem de se adaptar."

Os treinamentos na pré-temporada em Cotia estão servindo também para entender como o técnico projeta os 11 titulares. A diretoria ainda tenta trazer um lateral-direito para ser reserva de Piris, que é convocado com frequência para a seleção paraguaia, além de mais um meia e outro atacante. Leão também já avisou que não pretende entrar em campo com três zagueiros.

Com a saída de Dagoberto, Lucas passará a exercer a mesma função do ex-companheiro, ajudando um pouco na criação e tendo liberdade para atacar. "No final do ano passado, a parceria com o Luis Fabiano deu muito certo. E com a chegada do Jadson vai melhorar", aposta Lucas.

A grande disputa por uma vaga no time titular será no meio. No gol, Rogério Ceni é absoluto e nas laterais Piris e Cortês devem se firmar. Na zaga, Rhodolfo é titular absoluto e Paulo Miranda começou o ano em vantagem sobre os demais. No ataque, Luis Fabiano e Lucas estão garantidos, assim como o volante Fabrício e o meia Jadson. As outras vagas serão de Denilson, como segundo volante, e de Fernandinho ou Cícero - sem contar a sombra de Maicon e Casemiro.

Mesmo com uma formação na cabeça, o técnico Leão ainda terá dificuldade para colocar todos os titulares em campo logo de cara. Fabrício, por exemplo, está se recuperando de dores no calcanhar e não deve participar da estreia do São Paulo no Paulista. Jadson, que custou ao clube 4 milhões (cerca de R$ 9 milhões), ainda precisará de alguns dias para entrar em forma.

Ontem, o novo contratado se despediu do Shakhtar Donetsk, aos choros, e embarcou para o Brasil. "Quero agradecer do fundo do coração aos torcedores do Shakhtar por nos terem apoiado o tempo todo, tanto nas vitórias como nas derrotas. Desejo que no futuro eles continuem apoiando assim, incondicionalmente, o time. Obrigado a todos e até qualquer dia", disse Jadson.

Amanhã o jogador deve ser apresentado no Tricolor e vai receber a camisa 10. Após sete anos na Ucrânia, o Jadson, formado no Atlético-PR, retorna ao País e espera corresponder às expectativas da torcida. O próprio Lucas está otimista. "Agora, temos de focar aqui para poder colocar o São Paulo lá em cima."