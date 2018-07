Lucas vira alvo da Inter de Milão

SÃO PAULO - Uma suposta aproximação entre São Paulo e Inter de Milão para a venda de Lucas, em julho do ano que vem, foi veiculada pela imprensa italiana após a reunião entre dirigentes do clube milanês e o empresário Juan Figer na última segunda-feira, na Itália. Figer, que tem relação estreita com Juvenal Juvêncio, não representa oficialmente o meia, mas teria sido escalado pelo Tricolor para fazer a sondagem.

"Não acredito que ele tenha feito isso, mas se fez é algo totalmente sem ética", diz Wagner Ribeiro, empresário de Lucas e ex-parceiro de Figer. O São Paulo detém 70% dos direitos econômicos de Lucas, o restante pertence ao atleta. Ribeiro diz que há um acordo firmado com o pai do meia, Jorge Rodrigues, para que ele siga no Tricolor. "A família do Lucas tem o mesmo pensamento, de mantê-lo aqui. Nunca vai assinar qualquer documento sem passar por mim", garante o empresário.

Ribeiro e Figer fizeram diversos negócios juntos - os mais conhecidos envolveram Robinho e o atacante França. Nos últimos tempos, porém, a relação dos dois azedou e Ribeiro tem acusado o ex-parceiro de tentar interferir em sua relação com Lucas.

Em julho, o empresário admitiu que conversou com os dirigentes da Inter de Milão para uma eventual negociação após a Olimpíada de Londres, no ano que vem. A pedida seria algo em torno de 30 milhões (R$ 72,8 mi). O São Paulo, segundo os italianos, já considera a possibilidade de negociar. Ontem, o clube descartou qualquer acordo e disse que não tem problemas de caixa. "Temos superávit, podemos investir. Não precisamos buscar dinheiro em banco, como outros clubes", disse o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Relação difícil. Oficialmente, Figer nega envolvimento, mas sua antiga relação com o São Paulo e Juvenal Juvêncio incomoda Ribeiro. Foi com o Tricolor, por sinal, que o uruguaio fez seu primeiro negócio, na década de 70: trouxe o conterrâneo Pablo Forlán, que se tornou um grande ídolo no Morumbi.

Em casos recentes, a boa relação entre as partes foi decisiva, como na chegada de Cleber Santana ao Morumbi, em julho de 2009 - o volante quase acertou com o Internacional, mas Figer interveio. Em contrapartida, o São Paulo teve de contratar o lateral-direito chileno Nelson Saavedra, jogador do empresário que nem sequer entrou em campo. Na equipe atual do Tricolor, o zagueiro Bruno Uvini é a principal aposta de Figer.

Com multa rescisória estipulada em 80 milhões (quase R$ 193 mi) e contrato até 2015, Lucas descarta a possibilidade de sair. "Meu pensamento e da minha família é seguir no clube e levar o São Paulo à Libertadores no ano que vem. Quero consolidar minha carreira e ganhar títulos aqui", disse o camisa 7.

Zagueiro experiente. O São Paulo admite preocupação com a inexperiência de sua zaga, criticada após falhar contra o Bahia. "Buscamos sempre opções no mercado, mas não há muitas alternativas no momento", lamentou João Paulo de Jesus Lopes, que negou o suposto interesse em Bolívar, do Internacional.