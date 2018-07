Luciano Corrêa fatura ouro em Grand Prix de judô

DUSSELDORF- A boa campanha dos judocas do Brasil no Grand Prix de Dusseldorf, na Alemanha, foi coroada com uma medalha de ouro neste domingo. Luciano Corrêa, na categoria até 100kg, subiu no lugar mais alto do pódio com uma ajuda do rival Maxim Rakov, do Casaquistão. Lesionado, Rakov desistiu da última luta do dia.

Ele se machucara na semifinal, em confronto com o alemão Karl-Richard Frey, e abandonou a disputa. Sem rival, Corrêa só precisou subir ao tatame para assegurar o ouro. "Assim como na Áustria, foi uma conquista da perseverança. Agradeço a Deus por tudo de bom que vem acontecendo", disse o judoca, que somou 300 pontos no ranking mundial.

Foi a quinta medalha da equipe brasileira na competição. Antes Rafael Buzacarini (até 100kg) e Rafael Silva (acima de 100kg) levaram o bronze. Na sexta-feira, Érika Miranda (até 52kg) e Ketleyn Quadros (até 57kg) também ficaram com o terceiro lugar no pódio de suas categorias.

Para chegar ao ouro, Luciano Corrêa precisou vencer três lutas. Na primeira, superou o norte-americano John Jayne. Depois, bateu o alemão Dino Pfeiffer e Tuvshinbayar Naidan, da Mongólia. Na final, nem precisou suar.

Nesta mesma categoria, Rafael Silva perdeu a chance de brigar pelo ouro ao ser derrotado justamente por Naidan. Antes disso, havia derrotado o russo David Bitiev, o alemão Dino Pfeiffer, na repescagem, e o também alemão Karl-Richard Frey.

Outros três brasileiros competiram neste domingo, mas não avançaram à fase final. Eduardo Bettoni (até 90kg) perdeu do usbeque Erkin Doniyodorov, enquanto Samanta Soares (até 78kg) foi derrotada pela francesa Madeleine Malonga. Rochele Nunes (acima de 78kg) bateu a bielo-russa Maryna Slutskaya, mas foi superada pela francesa Emile Andeol na sequência.