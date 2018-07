Luciano Correa fica na quinta posição em Grand Slam de judô

A equipe brasileira de judô encerrou sua participação no Grand Slam de Tóquio com apenas uma medalha, após passar em branco neste domingo. Luciano Correa chegou perto do pódio, mas acabou em quinto lugar na chave do meio-pesado (até 100kg) na capital japonesa. A única medalha obtida pelo Brasil foi o bronze de Rafaela Silva.

Correa iniciou a disputa com duas vitórias seguidas, sobre o italiano Domenico De Guida, por wazari, e sobre o chinês Kai Hu, por ter uma punição a menos. Mas, na sequência, foi superado pelo francês Cyrille Maret nas quartas de final.

Com o revés, Correa caiu para a repescagem, na qual derrotou o japonês Kaihan Takagi. E, quando avançou à disputa pelo bronze, foi derrotado novamente, desta vez pelo holandês Henk Grol.

No pesado, acima de 100kg, Rafael Silva e David Moura foram eliminados por judocas da casa. Silva foi derrotado por Keita Iwao logo em sua primeira luta, enquanto Moura caiu diante de Daiki Kamikawa no segundo confronto.

Com estes resultados, o Brasil encerrou sua campanha em Tóquio com apenas uma medalha. Rafaela Silva levou o bronze na categoria até 57kg na sexta-feira.