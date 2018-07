Luciano Corrêa perde disputa do bronze e judô fecha Grand Prix com só um pódio O judô brasileiro fechou o Grand Prix de Jeju, na Coreia do Sul, com apenas uma medalha, de bronze, conquistada na quinta-feira por Eric Takabatake, da categoria até 60kg. Neste sábado foram ao tatame Luciano Corrêa e Rafael Buzacarini, rivais pela vaga olímpica no meio-pesado (até 100kg), e nenhum dos dois conseguiu subir ao pódio.