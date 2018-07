Luciano trabalha no final de semana para estar 100% fisicamente no Corinthians Depois de ganhar folga no último fim de semana - por causa das eliminações na Copa Libertadores e no Campeonato Paulista -, o grupo do Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira para começar a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, no próximo domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Mas para o atacante Luciano, este período foi de trabalho normal.