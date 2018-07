Lucimara Silvestre renasce após suspensão por doping

SÃO PAULO - A punição por doping acabou em 14 de junho e a distância das pistas, que durou dois anos, terminou no Estadual do Rio, há uma semana, no Estádio Célio de Barros. Lucimara Silvestre, uma das atletas flagradas pelo uso de eritropoietina (EPO) no maior escândalo de doping do atletismo nacional, voltou a competir em grande estilo.

Em sua reestreia, somou 5.843 pontos e obteve índice no heptatlo para o Pan de Guadalajara, em outubro. Agora, tem menos de um mês para buscar vaga no Mundial de Daegu, em agosto. "Não entrei na pista preocupada em fazer o índice. Queria mesmo era comemorar a minha volta", disse a atleta que hoje completa 26 anos. "Foi uma surpresa. Não tenho como explicar... Foi uma felicidade intensa."

No Rio, Lucimara teve a companhia dos velocistas Bruno Lins (que correu os 100 m e 200 m) e Luciana França, dos 400 metros com barreiras, que também foram pegos no mesmo exame realizado de surpresa em Presidente Prudente, às vésperas do Mundial de Berlim, em 2009.

Junto de Jorge Célio Sena e Josiane Tito, defendiam a Rede Atletismo, equipe agora extinta. Os atletas tinham como técnicos Jayme Netto Jr. e Inaldo Sena, que admitiram ter concordado com as aplicações de EPO em seus pupilos. Julgados, foram eliminados do atletismo.

Lucimara conta que a falta de ritmo de competição a atrapalhou no Célio de Barros. O principal adversário, porém, foi a ansiedade. "Quando entrei na pista, fiquei super nervosa. No fim, deu tudo certo e tudo errado. Certo porque consegui o índice. Errado porque fiz marcas muito abaixo do que consegui em treinos."

Dino Cintra, professor da Unesp, é seu técnico desde abril - antes, trabalhou com Eliseu Sena. E aposta que Lucimara voltará a um Mundial. "Acredito que ela tem potencial para lutar por um lugar no pódio."

A atleta continua morando em Presidente Prudente e se refere ao doping como "página virada". "Prefiro não comentar sobre o assunto", afirma. Ainda sem clube, conta com a ajuda de uma empresa de suplementação alimentar e da dona de um restaurante, que fornece a ela refeições balanceadas. "Foram auxílios essenciais para que eu não abandonasse o atletismo."