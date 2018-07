Lúcio está de malas prontas para voltar O zagueiro Lúcio já está voltando para o Brasil. Ontem, o jornal italiano La Stampa revelou que o jogador já até devolveu o carro para a Juventus e vai sair do clube sem custo. Ele atuou apenas 307 minutos com a camisa do time de Turim e agora deve assinar com o São Paulo. O jogador chegou a negociar com equipes da Alemanha, mas quando soube do interesse dos brasileiros, preferiu voltar ao País.