Lúcio, o presente do São Paulo à torcida

O esperado presente de Natal que a diretoria do São Paulo estava prometendo chegou. O zagueiro Lúcio, 34 anos, assinou ontem contrato com o clube por duas temporadas e será apresentado oficialmente hoje. Ele chega para dar mais experiência à zaga e deve atuar ao lado de Rafael Toloi, que conta com grande admiração do presidente Juvenal Juvêncio - ele acredita que o jovem atleta que veio do Goiás tem condições de chegar à seleção brasileira. Rhodolfo, que foi titular em toda temporada, deve ir para o banco de reservas.

Lúcio era um sonho antigo dos dirigentes do São Paulo, que tentaram sua contratação em julho, mas não tiveram sucesso. Desta vez, superaram a concorrência de Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Palmeiras para trazer o defensor, que tinha como prioridades ficar no futebol europeu ou atuar em uma equipe que disputará a Libertadores em 2013. Como não teve propostas do exterior, optou pelo time do Morumbi, até porque tem o desejo de retornar para a seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2014 no País.

O São Paulo escolheu o zagueiro de acordo com o perfil que pretende aplicar na equipe. O clube vê em Lúcio um jogador com muita liderança e que tem uma carreira bastante vitoriosa. "Um atleta com essa qualidade e perfil certamente vai qualificar ainda mais o nosso elenco para a disputa das importantes competições internacionais que teremos na próxima temporada", explicou o vice-presidente de futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, em entrevista ao site oficial do clube.

Desde a semana passada, a diretoria tricolor negava que estava negociando com Lúcio, mas aos poucos a situação do zagueiro com a Juventus, da Itália, foi se resolvendo, e ele conseguiu a rescisão contratual após ficar seis meses na equipe e atuar apenas quatro partidas, sendo uma delas pela primeira divisão do Campeonato Italiano. Pentacampeão mundial com o Brasil em 2002 - ele também disputou as Copas de 2006 e 2010 -, Lúcio viveu sua melhor fase na Inter de Milão, entre 2009 e 2011, quando conquistou inúmeros títulos, incluindo o Campeonato Italiano, a Copa da Itália, a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes.

Com a contratação de um zagueiro, o São Paulo parte agora para reforçar outros setores da equipe. Além dos atacantes Aloísio, do Figueirense, e Negueba, do Flamengo, a comissão técnica ainda quer um lateral-direito e atletas para o meio de campo e ataque. Um dos nomes cogitados é do atacante Wallyson, do Cruzeiro, que está perto de fechar com o São Paulo. Para a lateral, a intenção da diretoria é ter mais um jogador que tenha o mesmo perfil do titular Paulo Miranda, pois ela sabe que o clube precisará ter um elenco forte e numeroso para a disputa das competições em 2013.

Conmebol. A entidade confirmou ontem a partida entre São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana, e Kashima Antlers, campeão japonês para o dia 7 de agosto, válida pela Copa Suruga Bank. A sexta edição do torneio ocorrerá na cidade de Ibaraki, no Japão.