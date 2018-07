Lugano admite superioridade espanhola após derrota

SÃO LOURENÇO DA MATA -Principal favorita ao título, a seleção espanhola largou com vitória na Copa das Confederações ao fazer 2 a 1 no Uruguai, neste domingo, na Arena Pernambuco. Apesar do placar apertado, a superioridade do time europeu ficou evidente ao longo dos 90 minutos, fazendo com que até os adversários admitissem o melhor desempenho dos atuais campeões do mundo e bicampeões da Eurocopa.

"Queríamos defender, encontrar os contra-ataques, mas sofremos o gol no início e tivemos que correr atrás. Foi uma partida bastante difícil, estamos bastante desgastados, mas fizemos o que podíamos", disse Lugano. "Tentamos fazer o possível, mas eles foram muito superiores. No final apertamos um pouco, mas eles ganharam."

A Espanha abriu o placar com Pedro, aos 19 minutos, e ampliou com Soldado, aos 31 da etapa inicial. No segundo tempo, a equipe administrou o resultado e praticamente não deixou o Uruguai atacar. Mesmo assim, Luis Suárez conseguiu o gol de honra já aos 43 minutos.

"Contra a Espanha é sempre muito difícil, tentamos ir para cima no final, buscar pelo menos o empate, mas o importante é que lutamos até o final. Perdemos, mas lutamos", declarou o atacante do Liverpool. "É muito difícil jogar contra a Espanha, é a melhor seleção do mundo."