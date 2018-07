Lugano lamenta sorteio: 'Será o desafio de nossas vidas'

MONTEVIDÉU - Assim como os demais uruguaios, o zagueiro Diego Lugano lamentou o resultado do sorteio que colocou sua seleção no chamado "grupo da morte" da Copa do Mundo. Para o experiente jogador, passar às oitavas de final no Mundial, em uma chave com Inglaterra e Itália, será o "desafio de nossas vidas".

"Todo mundo sabe que é o grupo mais difícil. Acho que será o desafio de nossas carreiras, de nossas vidas, algo inigualável", declarou o defensor, ex-São Paulo, à rádio El Espectador, de Montevidéu.

Apesar da dificuldade prevista no Grupo D, Lugano acredita que o Uruguai poderá superar os rivais para passar de fase. "Sabemos que temos capacidade para avançar, mas com certeza vai ser duríssimo", declarou o zagueiro.

Em uma chave com os campeões mundiais Inglaterra e Itália, dona de quatro títulos, Lugano surpreende ao colocar o jogo de estreia, contra a modesta Costa Rica, como o mais "duro". "Contra Inglaterra e Itália vai ser complicado, mas a partida mais dura será a primeira, contra a Costa Rica", avalia.