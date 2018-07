Lugar de Lucas Lucas não jogou bem contra o São Caetano, mas saiu de campo com glórias de melhor em campo, fruto do gol da vitória que marcou. Aberto pela ponta direita, isolou-se do jogo, mas ofereceu a vitória ao São Paulo com um tiro de fora da área, como já havia acontecido nos 3 x 2 sobre o Oeste, quarta-feira.