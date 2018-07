Luis Alvaro faz escala em Barcelona O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro só chegará a Nagoya segunda-feira, 48 horas antes da estreia do Santos no Mundial. Por recomendação médica (é obrigado a tomar muitos cuidados com a saúde desde 2003, quando sofreu quatro paradas cardíacas no mesmo dia) ele está vindo devagar para o Japão, e desde ontem respira em... Barcelona. Exatamente, Barcelona, terra do clube favorito para ganhar o Mundial e para contar com o futebol de Neymar a partir de 2014.