Luis Enrique desconversa sobre Bravo e admite favoritismo do Barcelona

Dois temas dominaram a entrevista coletiva do técnico Luis Enrique nesta sexta-feira, um dia antes da estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol, sábado, contra o Betis, no Camp Nou: o favoritismo do atual campeão e a possível saída do goleiro chileno Claudio Bravo.

E, se o treinador esteve tranquilo ao reconhecer o favoritismo, o mesmo não ocorreu ao falar sobre Bravo. Questionado se o chileno está mesmo de saída do Barcelona, Luis Enrique foi lacônico: "Não sei, me diga você".

O possível novo clube do goleiro chileno será o Manchester City. Após a chegada de Pep Guardiola, Joe Hart perdeu espaço e passou a conviver com a sombra da especulação de que Bravo será contratado. O Barcelona, por sua vez, diante da iminente perda, já negociaria com Jasper Cillessen, do Ajax.

Sobre o que esperar do Barcelona no Espanhol, por sua vez, Luis Enrique reconheceu que o time parte como favorito. "O que desejamos é o mesmo de outros campeonatos. Ser campeões nos dá uma relativa vantagem, de saber que poderemos ganhar se seguirmos a mesma linha. É um estímulo muito claro."

Para o treinador, o segredo de manter o Barcelona vitorioso é um só: "a ambição". "O passado de alegrias não serve para nada. Vivemos do presente e do futuro imediato", disse. "Consigo a motivação graças à categoria dos jogadores que tenho."