Luis Enrique minimiza vantagem e pede que Barcelona seja superior na Supercopa A boa vantagem construída em Sevilha na partida de ida da Supercopa da Espanha, no domingo, não tranquilizou Luis Enrique. Mesmo depois da vitória do Barcelona por 2 a 0, o treinador afirmou que o time precisa derrotar o Sevilla e ser superior no jogo da volta, nesta quarta-feira, no Camp Nou.