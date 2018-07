Luis Fabiano acaba com jejum do São Paulo

Luis Fabiano desencantou. Emerson Leão desencantou. O São Paulo desencantou. Com dois gols do atacante, o time quebrou uma sequência de nove jogos sem vencer no Brasileiro.

Era a primeira vez de Leão no comando do time no Morumbi depois de sua volta. Foi a primeira vitória dele.

E se o Fabuloso saiu como o herói do triunfo que veio num momento crítico do clube na temporada, foi a percepção do técnico e a mudança que ele fez no time que abriram o caminho para que isso ocorresse - e justo ele, normalmente criticado por não ser exatamente um estrategista capaz de ler o jogo.

Depois de um primeiro tempo em que as vaias das arquibancadas na saída para o intervalo resumiram muito bem o que foi a atuação do São Paulo, Leão percebeu que precisava mudar.

O treinador abriu mão de seu esquema preferido, o 3-5-2 (com o qual foi tão bem-sucedido em sua passagem anterior pelo Morumbi) e enfiou mais um atacante no jogo. Mas a entrada de Fernandinho surtiu o efeito menos pelo frágil camisa 12 e mais pelo reposicionamento de Lucas. Na primeira etapa, o craque tricolor era um meio-campista improdutivo. Corria para não chegar a lugar nenhum. Na segunda etapa, no 4-3-3 de Leão, ele virou ponta-esquerda.

E foi dali que saíram as melhores chances do time. Daquele setor nasceu a jogada (de Lucas) que terminou com o gol/desabafo de Luis Fabiano. E foi por ali que nasceu a falta que deu origem ao segundo gol, de novo do centroavante, que entrou pesado na partida e saiu bem mais leve depois de aliviada a pressão.

O São Paulo não fez uma partida boa, mas fez o que já precisava há muito tempo: venceu.

A vitória pode até não ser o suficiente para fazer com que o time volte à faixa de classificação para a Libertadores, mas serve para dar algum tempo para Leão trabalhar com menos pressão - o que ainda não havia acontecido desde a sua chegada.

Os são-paulinos mostraram que os problemas do time ainda são maiores que as virtudes: a falta de equilíbrio emocional para administrar o jogo, a pouca variação de jogadas e, sobretudo, a vocação para desperdiçar ataques. Pelo menos, depois de nove jogos, desta vez o time não saiu de campo sem a vitória.