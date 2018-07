Luis Fabiano continua impaciente sem marcar gols no São Paulo

SÃO PAULO - Luis Fabiano terminou 2011 marcando dois gols na última rodada do Brasileiro, mas passou em branco novamente nesta quarta , contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista e deu sinais de afobação. Após linda jogada de Lucas, o atacante do São Paulo tomou a frente do meia e os dois acabaram se atrapalhando, logo no início da partida.

"É normal, artilheiro é assim mesmo, sempre quer marcar. Nos atrapalhamos ali naquele lance, mas o importante é que a gente estava brigando pela vitória e conseguimos", minimizou Lucas, que levou bronca e parece ter ficado inibido após o lance - teve atuação discreta em boa parte do jogo e só acordou após marcar um golaço, na etapa final.

Leão, porém, admite que viu o artilheiro nervoso. "O Fabiano, lógico, se sente pressionado às vezes. Mas vai ter o momento em que a bola vai chegar."

Luis Fabiano, no entanto, tentou mostrou tranquilidade ao deixar o campo. "Tenho paciência, estou tranquilo que uma hora o gol vai sair. Estamos recém no início da temporada, ainda tem muita coisa para acontecer e não tem porque ficar angustiado", disse o atacante.

REUNIÃO POR NILMAR

O São Paulo se reúne hoje com o empresário de Nilmar, Orlando da Hora, para apresentar valores salariais ao atacante do Villarreal. A proposta deve ser de cerca de R$ 400 mil mensais, valor semelhante ele recebe na Espanha. Entre as principais ameaças ao negócio, além da definição de valores e garantias financeiras, está a possibilidade de uma proposta do exterior. O Tricolor corre risco até a próxima terça-feira, dia 31, quando se encerra a janela europeia de transferências.

O São Paulo garante que já tem acerto verbal com o Villarreal, se propondo a pagar até 10 milhões (R$ 23 milhões), que seriam bancados por um grupo de investidores - há ainda a hipótese da venda de pequenas cotas a interessados, num modelo de negócio chamado crowdfunding.

Nesta quinta-feira, o clube apresenta oficialmente o atacante Osvaldo, destaque do Ceará no último Campeonato Brasileiro.