Luís Fabiano e Júlio Baptista também criticam a bola

JOHANNESBURGO - Depois do goleiro Julio Cesar, agora foi a vez dos jogadores de linha da seleção brasileira criticarem a bola que será utilizada na Copa da África do Sul. Em entrevista coletiva realizada neste domingo, o meia Júlio Baptista e o atacante Luís Fabiano admitiram que estão tendo muitas dificuldades para se adaptar à Jabulani, que foi criada pela Adidas especialmente para o Mundial de 2010.

Na última sexta-feira, Julio Cesar havia dito que a Jabulani "parece aquelas bolas que você compra em supermercado". Neste domingo, porém, os dois foram além nas críticas. "A bola é sobrenatural", explicou Luís Fabiano, dizendo que ela não segue a trajetória normal das outras. "É uma bola muito ruim. Tanto para o goleiro quanto para o jogador de linha. Eles escolheram e temos que aceitar, mas vai complicar muito", disse Júlio Baptista.

Os jogadores explicaram que tiveram trabalho para acertar os chutes durante os primeiros treinos com a bola da Copa. "A trajetória que ela faz é muito estranha. Parece que ela não gosta que alguém a chute. É muito ruim", afirmou Luís Fabiano, que revelou ainda não ter visto ninguém no grupo elogiando a Jabulani. "É mais uma adversário para a gente, mas espero me adaptar o mais rápido possível."

Segundo os jogadores, o alto índice de erros nos cruzamentos e nas finalizações durante o treino do último sábado, em Johannesburgo, foi provocado justamente pela bola. Mas Luís Fabiano e Júlio Baptista acreditam que há tempo suficiente para se adaptar até a estreia brasileira na Copa, marcada para o dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte.