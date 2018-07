Luis Fabiano está fora do clássico com o Corinthians Luis Fabiano ficará afastado por até três semanas dos gramados e está fora do clássico com o Corinthians, dia 12 no Pacaembu. Ontem, um exame apontou estiramento leve na coxa direita, sofrida na vitória sobre o São Caetano (2 a 1) no último sábado, no Morumbi. Se a recuperação correr normalmente, ele retorna apenas no dia 22, contra o Bragantino - a tempo de pegar o Palmeiras, na rodada seguinte.