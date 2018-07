Luis Fabiano marca mais um e alcança Serginho Chulapa

A tarde foi de festa para Luis Fabiano. Definitivamente recuperado de um estiramento na coxa, o atacante mais uma vez brilhou e marcou seu quarto gol em três jogos desde que voltou de lesão. A cabeçada que abriu o placar no Morumbi também o colocou ao lado de um dos maiores nomes da história do clube. Ele agora divide com Serginho Chulapa o posto de maior artilheiro da equipe em campeonatos brasileiros, com 83 gols (em 113 jogos). Na comemoração, uma homenagem ao antigo dono da camisa 9.

"Sinceramente, não me ligo muito nessas coisas de marca e gols. Desde quando cheguei, sempre disse que queria mesmo era ganhar títulos. O gol é apenas a consequência de quando as coisas dão certo. Fiz uma homenagem pro Serginho, sim. Acho que dentro de campo temos estilos bem diferentes, mas a personalidade é bastante parecida", explicou, ao lembrar do temperamento explosivo de Chulapa.

Se dentro de campo os gols voltaram aos montes e têm ajudado a equipe a subir de produção, fora de campo a fase também é excelente. Pai de Giovanna, de oito anos, e Gabriella, de cinco, o artilheiro ganhará uma nova herdeira na família. Giulie, sua terceira filha, nasce hoje.

Caso nada de extraordinário aconteça, ele estará mais uma vez em campo na quinta-feira contra o Atlético-GO. A comissão técnica tem tomado todos os cuidados possíveis para preservar o jogador de lesões musculares e conversa com ele após cada partida para saber como se sente e se tem alguma dor ou incômodo. Como terá um bom tempo de descanso até o próximo compromisso, a tendência é que esteja à disposição para a partida.

Sem empolgar. Satisfeitos com o resultado da partida, que levou a equipe ao quarto lugar, os jogadores admitem que tiraram o pé especialmente na segunda etapa e não tiveram o expressivo volume de jogo apresentado contra Palmeiras e Vasco. "Não tem jogo fácil, se a gente se acomodar eles podem atrapalhar nossos planos e o Figueirense deu mais uma mostra disso", ponderou Osvaldo.

Apesar da exibição abaixo das expectativas contra o vice-lanterna, os números da equipe são incontestáveis: ganhou 16 dos últimos 18 pontos disputados e tem a segunda melhor campanha do returno, com 21 pontos conquistados. "Espero que seja assim e terminemos o campeonato na frente. A competição vai se afunilando e se você perde a posição nas rodadas finais, pode não conseguir voltar mais. É bom que atingimos o G-4 e somamos mais pontos que os nossos adversários que vinham atrás. Vamos ver se conseguimos brigar com o pessoal da frente, especialmente com Atlético-MG e Grêmio, embora ache difícil", projetou Rogério Ceni.

E a equipe ganhará um retorno de peso para enfrentar o Atlético-GO na quinta-feira. O meia Lucas, que está com a seleção brasileira para o amistoso contra o Japão, chegará ao Brasil na quarta e já se escalou para o duelo por meio de seu perfil no Twitter. "Parabéns ao elenco e à torcida que compareceu ao estádio e empurrou o time o tempo todo. Quinta estou de volta", avisou o camisa 7, que ocupará a vaga de Douglas caso não tenha nenhum problema. / F.F.