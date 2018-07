Luís Fabiano minimiza lesão e espera 'muitos gols' na África

Apesar de ainda não saber exatamente quando estará pronto para treinar com bola, Luís Fabiano desembarcou confiante ontem em Cumbica. Assim como Kaká, ele iniciou ontem tratamento no CT do São Paulo - seu problema é uma contratura na coxa esquerda. Por causa da lesão, ele desfalca hoje o Sevilla na final da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid.

"Tínhamos um jogo importante, mas infelizmente não tive condições de jogar e o clube achou melhor me liberar para eu começar a recuperação no São Paulo. Isso vai me ajudar muito e no fim da semana espero estar treinando sem problemas."

O atacante sentiu a lesão sábado, no aquecimento da partida contra o Almería pelo Espanhol.

Luís Fabiano disse que essa será a sua Copa. Esbanjou otimismo. "Sei da expectativa do brasileiro, mas me sinto preparado e confiante. Fiz muitas coisas pela seleção nestes três anos e meio, muitos gols, espero chegar 100% na Copa e fazer o que todo mundo espera, que são gols."

O atacante também cutucou os espanhóis. "Estão todos dizendo que vai ser a Copa da Espanha e que vão chegar na final. Mas tem de ter cuidado. Muita confiança pode se transformar em salto alto. Copa não é fácil, lá a história é bem diferente."

Mesmo assim, ele apontou Brasil, Argentina e Espanha como os favoritos ao título e faz um alerta. "O Messi está jogando muito". / R.R.