Luis Fabiano não deve ir para Santiago Com uma rodada quase perfeita pelo Campeonato Brasileiro, quando venceu o Sport fora de casa por 4 a 2 e contou com tropeço do Vasco para abrir vantagem no G-4 - sete pontos de diferença para o Internacional, o novo quinto colocado -, agora o São Paulo volta a mira para a Copa Sul-Americana. Na quarta, o adversário será o Universidad de Chile, atual campeão da competição e tido como uma das potências do continente.