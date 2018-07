Luís Fabiano treina e acaba com dúvidas

Esperança de gols do time de Dunga, Luís Fabiano começou a chutar para escanteio as dúvidas sobre sua condição física. Ontem, o atacante treinou pela primeira vez com os outros jogadores no CT do Atlético-PR.

Pela manhã, ele participou do trabalho físico comandado pelos preparadores Paulo Paixão e Fábio Mahseredjian. A imprensa ficou mais uma vez do lado de fora, mas, no pouco tempo que foi liberado para imagens, o jogador do Sevilla se dedicou bastante sob o olhar de Dunga.

À tarde, já com os jornalistas liberados para acompanhar o treino, Luís Fabiano novamente se dedicou bastante ao trabalho físico, comprovando que o problema muscular na coxa esquerda não preocupa.

Luís Fabiano se apresentou com um edema que o afastou da última rodada do Campeonato Espanhol e da final da Copa do Rei, quando o Sevilla ficou com o título ao derrotar o Atlético de Madrid.

O médico José Luís Runco e o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan garantiram que o atacante estaria 100% na África do Sul, mas, até vê-lo em ação, essas declarações eram encaradas com certa desconfiança.

"Estou muito bem", disse Luís Fabiano, via Twitter, no domingo, pouco depois de ficar fora do trabalho - o que causou preocupação nos fãs - e antes de participar normalmente do treino em dois períodos em Curitiba.

Ainda falta um. Se Luís Fabiano treinou normalmente com o grupo, Kaká, mais uma vez, não foi para o campo. O meia do Real Madrid ficou enclausurado nas dependências do CT do Caju.

Apesar de, segundo os médicos da CBF, estar curado do edema na musculatura da coxa esquerda e liberado para treinos, o jogador seguirá sua programação especial e só deve trabalhar no campo na África do Sul. / M.A., S.B. e W.V.