Luis Ramírez, o novo ídolo da Fiel

SÃO PAULO - A torcida quase não o conhece - ou melhor, não o conhecia. Os jogadores dizem que ele é caladão, introvertido. Já o técnico Tite o considera um jogador técnico e muito útil ao elenco.

Esse é retrato do peruano Luis Roberto Ramírez, que foi do ostracismo à glória com o gol da vitória sobre o Ceará que colocou o Corinthians na liderança isolada do Brasileiro num momento crucial da competição.

Tido como pessoa tímida, após o gol salvador em Fortaleza, ele desceu aos vestiários do estádio Presidente Vargas rapidamente e explicou aos repórteres porque não queria muito papo: ele não fala muito bem português.

"Cachito", como já era chamado no Peru antes de ser contratado pelo Corinthians, em janeiro, chegou ao clube sonhando brilhar no futebol brasileiro.

E a primeira impressão foi ótima. Na sua estreia numa partida contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, ele acertou um lindo chute de fora da área para empatar o jogo, que terminou empatado por 2 a 2.

Ele foi o "destaque" do time reserva - os titulares estavam sendo poupados para o confronto contra o Tolima, pela pré-Libertadores, na Colômbia.

"Cachito" entrou no segundo tempo, quando o Corinthians perdia por 1 a 0. Mas fez tudo errado: foi expulso no primeiro lance acertando uma cotovelada no adversário. Começava ali seu calvário.

Na época, os mesmos dirigentes que estavam contentes com o gol diante do São Bernardo (achavam que tinham contratado um novo Elias) ficaram furiosos com a expulsão. Os mais exaltados achavam que seria melhor ele ser negociado o quanto antes.

Mas, na preparação para o torneio, Ramírez sofreu uma fratura no pé esquerdo que o deixou fora de combate por quase quatro meses - já que, quando estava quase pronto para voltar, sentiu nova lesão no mesmo pé.

Esses problemas o afastaram até agora da seleção peruana que inicia a disputa das Eliminatórias para a Copa de 2014.

O técnico do Peru não o chamou mais porque disse que iria privilegiar os jogadores que estão bem fisicamente e que, como "Cachito" vinha de duas lesões, ele pouco o tinha visto jogar.

"É uma pena, porque é um jogador que queríamos ter", afirmou Sergio Markarián, antes da partida contra o Equador.

Tite sempre achou o peruano um jogador habilidoso e de boa técnica, e lamentava o fato de não poder utilizá-lo.

Há duas semanas é que ele passou a vislumbrar uma chance para Ramirez entrar no time aos poucos, como um provável substituto de Paulinho.

Ambos têm características semelhantes. Chegam bem a área e chutam de média distância. A diferença é que Paulinho tem mais poder de marcação.

É pouco provável que o metódico Tite transforme Ramírez em titular nesses últimos três jogos, mas o peruano pode ter mais chances em 2012.

VAGA GARANTIDA

Se o Corinthians derrotar o Atlético-MG domingo e alcançar os 67 pontos, vai confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Na fase preliminar, chamada de pré-Libertadores, o time já se garantiu ao vencer o Ceará.

Neste ano o time caiu na competição justamente na fase preliminar do torneio sul-americano, no mata-mata contra o Tolima.

Para 2012, com a vaga à fase de grupos agora muito próxima, a diretoria promete reforçar a equipe. Tevez, Douglas e Vítor Júnior são alguns nomes.