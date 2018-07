Luis Ricardo faz alerta e pede 'sabedoria' ao Botafogo contra o Coruripe

"É preciso ter sabedoria para vencer esses jogos. Quando se acha que vai vencer, acaba sendo surpreendido. Futebol não é assim, não se ganha jogo na véspera. Vamos primeiramente pensar no jogo de ida e vamos lá para vencê-los", comentou, sem prometer a vitória por dois gols de diferença que garantiria o time na próxima fase.

O lateral botafoguense admitiu ter poucas informações sobre o Coruripe e, por isso, cobrou ainda mais atenção de seus colegas. "A gente já jogou a Copa do Brasil e sabemos a dificuldade que é sair para jogar fora, sem conhecer as equipes. Estamos preparados para enfrentá-los da melhor forma possível. Claro que ainda vamos analisá-los, ver vídeos e o futebol hoje em dia não tem segredo. Virão para nos vencer também, mas estamos cientes da responsabilidade e estamos prontos para vencer."

Luis Ricardo também celebrou o retorno ao Botafogo no último sábado. Após pouco mais de 10 dias afastado por um problema na coxa direita, o lateral enfrentou o Flamengo no empate por 2 a 2 e ficou satisfeito com seu rendimento.

"Fico bastante feliz. Foram duas semanas trabalhosas. Claro que eu não contava com essa lesão, mas nós que estamos no futebol sabemos que isso acontece. Fico feliz por ter contribuído contra o Flamengo. Eu gostei da minha volta. Ainda não estou fisicamente no ponto ideal, mas esse ritmo de jogo eu ganho com o passar dos jogos", disse.