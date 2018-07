Luis Suárez é suspenso pela Fifa e está fora da Copa

O polêmico lance aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo, quando Suárez e Chiellini trombaram dentro da área. O uruguaio, então, deu uma mordida no ombro do italiano. Apesar das reclamações dos jogadores da Itália, o árbitro não marcou nada. No final, o Uruguai acabou vencendo por 1 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final e eliminando o rival.

Apesar dele não ter sido punido pelo árbitro, a Fifa abriu processo disciplinar no caso. O Uruguai chegou a apresentar uma defesa para Suárez, mas a entidade aplicou uma dura punição ao atacante de 27 anos. Segundo decisão do Comissão Disciplinar, ele cometeu duas infrações: agressão e comportamento antidesportivo com outro jogador.

Assim, Suárez foi suspenso de nove jogos oficiais, valendo já a partir das oitavas de final entre Uruguai e Colômbia, neste sábado, no Maracanã. Ele também foi banido de qualquer atividade relacionada ao futebol pelos próximos quatro meses, não podendo sequer entrar em estádios, o que interfere em seu trabalho no Liverpool. E ainda recebeu multa de 100 mil francos suíços (cerca de US$ 110 mil).

"Tal comportamento não pode ser tolerado em nenhum campo de futebol, principalmente numa Copa do Mundo, quando os olhos de milhões de pessoas estão nos astros no gramado. A Comissão Disciplinar levou tudo isso em consideração para considerar Suárez culpado", anunciou o presidente do órgão da Fifa, Claudio Sulser, ao comunicar a punição.

Um dos principais atacantes do mundo na atualidade, Suárez é reincidente. Em 2010, quando jogava no Ajax, mordeu um jogador do PSV Eindhoven e pegou sete jogos de suspensão. No ano passado, já pelo Liverpool, a mordida foi em Ivanovic, do Chelsea. Na ocasião, levou 10 partidas de gancho. Agora, vai desfalcar a seleção uruguaia na Copa do Mundo.