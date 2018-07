Luis Suárez foca na Copa do Mundo para esquecer vice do Liverpool

BARCELONA - A temporada europeia não terminou do jeito que Luis Suárez esperava. Depois de uma ótima campanha, seu Liverpool deixou escapar o título inglês que parecia nas mãos e acabou apenas com o vice-campeonato, atrás do Manchester City. Para esquecer a decepção, o atacante garantiu estar plenamente focado na Copa do Mundo, na qual espera fazer bonito com a seleção uruguaia.

"Estou concentrado no Mundial. Fizemos uma grande temporada no Liverpool, mas outros pensamentos agora não me importam", declarou em uma coletiva em Barcelona, onde vive a família de sua esposa. Apesar de garantir foco exclusivo na Copa, ele lembrou da derrota em casa para o Chelsea, na antepenúltima rodada, considerada fundamental para a perda do título. "Faltou concentração", resumiu.

Já pensando na no Mundial, Suárez apontou aqueles que considera favoritos para o título, como a atual campeã Espanha. No entanto, o atacante fez questão de exaltar a seleção uruguaia e disse que a equipe tem condições de repetir a grande campanha de quatro anos atrás, quando terminou na quarta posição na África do Sul.

"A Espanha é a favorita, é a atual campeã, mas também tem a Alemanha, a Argentina e o Brasil", comentou. "A Argentina tem grandes jogadores e chega bem, mas não podemos descartar Uruguai, Espanha, Inglaterra ou Alemanha, porque um Mundial é um Mundial e todos chegam com fome de vitória. Não valerá apenas o favoritismo."

Ao falar de seu futuro, Luis Suárez despistou sobre a chance de ir para o Barcelona, como parte da imprensa europeia chegou a noticiar. "Não sei que centroavante precisa o Barça, tem grandes jogadores ali. O Barça sabe os jogadores que precisa, que o treinador quer. Não é decisão minha, agora tenho contrato com o Liverpool e para cada equipe que vou me entrego por completo, com muita vontade e sacrifício", afirmou.