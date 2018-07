Luis Suárez se diz otimista com recuperação do Uruguai

SALVADOR - O Uruguai estreou com uma previsível derrota para a Espanha, mas ainda pode render mais na Copa das Confederações. Essa é a opinião do atacante Luis Suárez, que acredita que a sua equipe deixou uma boa impressão no revés por 2 a 1 diante dos campeões do mundo, domingo, no Recife.

"Acho que deixamos uma boa imagem, que nunca cruzamos os braços, apesar de o jogo parecer perdido. Agora virão partidas diferentes, que temos de vencer para seguir adiante. Acho que a atitude foi positiva, e estou otimista", disse Suárez, em referência ao fato de o Uruguai, mesmo plenamente dominado no primeiro tempo, ter ido atrás do resultado no segundo tempo e conseguido descontar o placar.

O atacante do Liverpool reforçou o que o técnico Oscar Tabárez disse antes mesmo da partida de domingo, quando afirmou que se o Uruguai jogasse 10 vezes contra a Espanha, perderia nove. "Desde antes do jogo sabíamos que a Espanha seria superior", confirmou Suárez ao site da Fifa.

Para ele, o Uruguai pode ir cambaleando, mas chega longe. "Nós uruguaios somos acostumados a sofrer", apontou. "Portanto, não estamos preocupados. Basta lembrar o modo como chegamos à última Copa do Mundo e também o resultado que conseguimos contra a Venezuela. Vamos dar o melhor de nós", prometeu, fazendo referência a vitória no jogo mais recente das Eliminatórias, quando encerrou um jejum de seis sem resultados positivos.

"O Uruguai pode enfrentar qualquer um. Sabemos isso muito bem. Contra a Espanha tivemos um tropeço, mas ainda há muito torneio pela frente e vamos nos recuperar", garantiu.

O golaço de falta que marcou contra a Espanha fez o atacante o maior goleador da história celeste, com 33 gols, empatado com Forlán. "Foi um lindo gol porque estava um pouco longe e o ângulo era complicado, mas lamentavelmente chegou tarde demais", disse ele, antes de falar sobre o feito. "Estar no mesmo nível do Diego é uma honra para mim, mas teria sido melhor chegar a essa marca com uma vitória."

Na entrevista ao site da Fifa, Suárez também comentou o fato de a torcida pernambucana ter ficado desde o início do lado dos uruguaios. "Não me pareceu algo inusitado, pois há uma boa relação entre os dois países, embora sejamos rivais. Muitos jogadores nossos jogam ou jogaram no Brasil, como Forlán, Lugano e Abreu. Mas mais que isso, acho que vieram torcer pelo futebol. Tanto Espanha quanto Uruguai são boas equipes e fizeram uma bela partida."