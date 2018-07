Luiz Alberto de Araújo fatura índice olímpico no decatlo Depois de dez provas disputadas em dois dias, Luiz Alberto de Araújo pôde, enfim, comemorar. O paulista de Artur Nogueira conseguiu neste sábado a classificação para a Olimpíada de Londres em uma das provas mais complexas do atletismo - o decatlo. Esse foi o segundo índice olímpico do Troféu Brasil, que termina neste domingo, na pista do Ibirapuera, em São Paulo.