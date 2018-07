Luiz Felipe Scolari vai atrás de 2 recordes com a seleção brasileira

TERESÓPOLIS - A Copa do Mundo não ficará restrita apenas à tentativa de Miroslav Klose em alcançar Ronaldo no posto de maior artilheiro da história da competição. Luiz Felipe Scolari, responsável por comandar a seleção brasileira, pode se tornar o técnico com mais vitórias em 20 edições do Mundial, em mais um confronto entre Brasil e Alemanha. Com 11 triunfos em duas Copas, Felipão precisa vencer cinco partidas da competição para igualar a marca do alemão Helmut Schön, treinador da seleção da Alemanha entre os Mundiais de 1966 e 1978. Zagallo, técnico do Brasil em três Copas (1970, 1974 e 1998), soma 13 vitórias.

No Mundial de 2002, a seleção brasileira de Felipão conquistou sete vitórias na campanha do penta. Quatro anos depois, à frente da equipe portuguesa, o técnico brasileiro chegou à semifinal, com quatro triunfos no total. O brasileiro já é dono de um recorde: é o único a conseguir 11 vitórias consecutivas - Vicente del Bosque, com seis, pode superar a marca.

Schön, por sua vez, nos 25 jogos com a Alemanha, obteve quatro vitórias em 1966 (foi vice-campeão), cinco em 1970 (terceira colocado), seis em 1974 (a Alemanha ficou com o título em casa) e apenas uma em 1978 - a seleção foi eliminada na segunda fase. Já Zagallo, como Felipão, também conseguiu o título vencendo todas as partidas - foram seis em 1970. O técnico ainda comandou o time brasileiro em dois triunfos em 1974 e cinco em 1998.