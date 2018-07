Luiz Razia é segundo em prova da GP2 na Turquia

Pole position, Clos venceu a prova com tranquilidade, mantendo a dianteira logo no início e abrindo boa vantagem para Christian Vietoris. O piloto alemão, porém, abandonou a prova, e Luiz Razia herdou a segunda colocação em Istambul. O piloto brasileiro havia largado de quarto lugar e conseguiu uma ultrapassagem na largada.

O holandês Giedo van der Garde terminou a prova na Turquia em terceiro lugar e completou o pódio. Ele ficou à frente do italiano Davide Valsecchi, do romeno Michael Herck e do venezuelano Pastor Maldonado. Já o brasileiro Alberto Valerio terminou na 19ª posição.

Com os resultados deste fim de semana, Maldonado ocupa a liderança da GP2, com 27 pontos e quatro de vantagem para Clos. Segundo colocado na prova deste domingo, o brasileiro Luiz Razia assumiu a terceira colocação, com 20 pontos.