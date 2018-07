Lula sem fé no título alvinegro: ''Só milagre'' Torcedor do Corinthians, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que "só um milagre fará a equipe paulista ganhar" o título do Campeonato Brasileiro deste ano. Para erguer o troféu de campeão, o time do Parque São Jorge precisa derrotar o Goiás, amanhã, no Estádio Serra Dourada, e torcer para que o Fluminense tropece contra o Guarani, no Engenhão.