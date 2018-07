Lusa conhece hoje seu rival na decisão A Portuguesa conhecerá hoje seu adversário na disputa do título da Série A-2 do Campeonato Paulista. A rodada, com todos os jogos às 10h, vai apontar outros dois times que subirão para a Série A-1 - além da Lusa, o Rio Claro já subiu. No Grupo 2, o Rio Claro só precisa empatar com o Guaratinguetá para ir à decisão. A Lusa joga no Canindé contra o Catanduvense.