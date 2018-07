Lusa dá volta olímpica e goleia: 4 a 0 Com muita festa no Canindé e uma goleada por 4 a 0 sobre o lanterna Duque de Caxias, a Portuguesa recebeu ontem a taça de campeã brasileira da Série B. Ainda resta uma rodada, e o time enfrenta o Icasa, mas longe de sua torcida. Por isso, a festa foi ontem, com direito a volta olímpica e a uma apresentação de hino nacional no piano pelo maestro João Carlos Martins, torcedor símbolo e embaixador da Lusa.