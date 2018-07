Lusa decepciona na estreia e perde do Paulista

Na primeira partida oficial após a conquista do título da Série B do Brasileiro no ano passado, o time e a torcida da Portuguesa decepcionaram na tarde de ontem, no Canindé. A equipe perdeu na estreia do Estadual para o Paulista por 2 a 0, enquanto a torcida compareceu em número abaixo do esperado - só 2.853 pagantes - e não confirmaram a grandeza que o clube quer mostrar nesta temporada.

Além do jogo, a Lusa perdeu a invencibilidade que vinha desde agosto de 2011, quando foi derrotada pelo Vila Nova-GO por 1 a 0, pela Série B do Brasileiro.

No primeiro tempo, o meio de campo das duas equipes quase não tocava na bola, já que as jogadas de ataque nasciam de chutes diretos da defesa. No Paulista, isso acontecia por questões táticas, uma vez que o time foi para o Canindé preparado para jogar no contra-ataque. Já na Lusa, isso ocorria por completa falta de tranquilidade.

Para Vágner, goleiro visitante, o bom jogo mostrado pelo time de Jundiaí tem uma explicação: "Temos a base do ano passado e viemos atrás dos três pontos."

Só depois dos 35 minutos a Portuguesa procurou colocar a bola no chão e trocar passes. Mas era tarde. O primeiro tempo acabou dominado pelos visitantes, que só não saíram de campo para o intervalo vencendo por mais gols por falta de capricho de seus atacantes.

Equilíbrio. Na segunda etapa, a partida ficou mais equilibrada. A Lusa arrumou o posicionamento da defesa, o que dificultou o contra-ataque do Paulista. Além disso, os donos da casa atacavam com mais consciência. Aos 15, Edno desperdiçou a melhor oportunidade do time do Canindé.

Até os 25 a partida continuou igual. A Portuguesa até que dominava, mas sem criar chances reais de gol, enquanto o Paulista recuava para defender o placar.

Quando faltavam oito minutos para o final, o Paulista armou um contra-ataque pela direita, que foi completado por Rychely, que bateu de primeira, da entrada da pequena área.

Embora o placar de 2 a 0 fosse demasiado, principalmente com a evolução da Lusa na segunda etapa, a vitória do Paulista foi justa. "Nós nunca nos consideramos 'Barcelusa', como andaram falando. Somos só a Portuguesa. Quando pegarmos mais ritmo, vamos melhorar", disse Edno.