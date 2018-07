Lusa faz promoção de ingressos A Portuguesa está vendendo ingressos mais baratos para garantir o apoio dos torcedores e conseguir pelo menos um ponto contra a Ponte Preta, domingo, no Canindé, na última rodada do Brasileirão. Um empate garante a Lusa no grupo de elite em 2013. Mulheres e crianças (até 12 anos) com a camisa da Portuguesa não pagam ingressos para as arquibancadas - os bilhetes custam R$ 20 (inteira) e para as numeradas R$ 40 (inteira).