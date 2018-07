Lusa só empata e leva vaia. Mirassol chega à liderança A Portuguesa continua em fase irregular. Atuando no Canindé, ontem à noite, não passou de um empate por 0 a 0 c0m o Bragantino. Com 11 pontos, a Lusa segue em posição intermediária no Campeonato Paulista. Já o Bragantino se mantém à frente da Lusa, agora com 13 pontos. O jogo teve um baixo nível técnico e a torcida que compareceu ao Canindé depois da forte chuva na capital vaiou o time.