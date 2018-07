Lusa sofre com atacante que revelou

O primeiro tempo deixou a desejar. Quem foi ao Brinco de Ouro pensando em ver um grande embate, ficou frustrado com o jogo truncado. O segundo tempo reservou ao torcedor da Portuguesa o reencontro com o atacante Ronaldo.

Revelado nas categorias de base da Lusa, foi justamente ele quem abriu o placar. Aos 8 minutos, o jogador aproveitou a sobra dentro da área, dominou e bateu forte no ângulo direito de Weverton: 1 a 0.

Quando a Lusa empatou com um gol de cabeça de Vandinho, o árbitro assinalou impedimento de Rogério, que participou da jogada. Não era mesmo uma boa noite para a Portuguesa.

Goleadas. Mirassol e Bragantino também se deram bem na 6.ª rodada. Se forem consideradas as chances de gols, a derrota do Guaratinguetá para o Mirassol, por 4 a 0, teria sido injusta. Mas o time visitante mostrou eficiência nas finalizações e comemorou a sua segunda vitória no Paulista, com gols de Henrique Dias, Sérgio Manoel, Xuxa e Preto.

O Bragantino reencontrou o caminho das vitórias e afundou o Ituano na crise. Sem dificuldades, o time de Bragança Paulista goleou o adversário por 4 a 1, em Itu. Abriu abriu o placar com Romarinho e ampliou com Fernando Gabriel e Giancarlo por duas vezes. O Ituano descontou com Kleiton Domingues.

E a Ponte Preta, com um jogador a menos por mais de 60 minutos, empatou com a Catanduvense, por 1 a 1, em Catanduva. O time da casa saiu na frente com Du e o de Campinas conseguiu igualar com Gian.