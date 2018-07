Lusa tem ótimo desempenho com os grandes de SP

Manter a bela campanha em seus domínios e dar mais um passo para a permanência na Série A é o pensamento do time e do técnico Geninho.

"Nós já mostramos condições de jogar em iguais condições com adversários fortes. Vamos ter outra parada dura pela frente e precisamos superar as baixas e tentar somar pontos", discursa o treinador, que não terá Gustavo, Léo Silva e Boquita.

Mesmo com as importantes ausências, o treinador acredita na força de seu ataque, com Ananias e o artilheiro Bruno Mineiro em grande fase, para atrapalhar os planos corintianos como já fez no primeiro turno, com 1 a 1 no Pacaembu e bela atuação.

Lima na defesa, Zé Antônio e Michael no meio-campo (o que deixa a equipe com características mais ofensivas) são as novidades de Geninho.