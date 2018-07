Lusa volta a sentir o sabor de ser grande e quer fazer bonito no Estadual

SÃO PAULO - Demorou, mas a Portuguesa voltou a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. Com campanha brilhante na Série B do Brasileiro do ano passado, conseguiu o título e o acesso. Agora, se sentindo grande de novo, a equipe entra no Paulista determinado a fazer bonito.

Manteve a base do time campeão e o técnico Jorginho. Além disso, se reforçou, trazendo jogadores de qualidade, como os atacantes Rodriguinho e Tartá, ambos do Fluminense.

A retomada da confiança perante seu exigente torcedor foi o ponto alto do trabalho de Jorginho, um técnico com identificação com o clube. Por isso, ao final da temporada, em meio às comemorações pela conquista do acesso, o treinador avisava. "Tem de montar um time forte, senão estou fora. Foi essa a colocação que eu fiz para renovar."

E foi isso que conseguiu ao ver a diretoria manter jogadores importantes, como o volante Guilherme, bastante assediado pelo Corinthians, e ainda renovando os empréstimos de jogadores como Boquita e Edno, além de mais dez reforços.

Na pré-temporada, o time fez alguns jogos-treino e foi bem. Na quarta-feira, fechou os trabalhos de preparação para a estreia no Campeonato Paulista (hoje, contra o Paulista, no Canindé), enfrentando o Corinthians no "Jogo das Faixas". Era o confronto entre o campeão da Série A e o da Série B do Brasileiro, e a Portuguesa levou a melhor, vencendo por 1 a 0, gol de Rafael Oliveira. Assim, o time mantém a boa fase e a invencibilidade que vem deste a temporada passada.

O desempenho da equipe foi aprovado por Jorginho. "Começar ganhando é muito bom, ainda mais contra uma equipe fisicamente mais forte. Respeitamos, mas nunca tememos o Corinthians", disse.

PORTUGUESA. Venceu um Estadual, em 1973, junto com o Santos.