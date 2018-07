Lusa volta a vencer e fica a 2 pontos do G-8

Com o triunfo, a Lusa subiu para o 12.º lugar, a apenas dois pontos do São Caetano (11 a 9), o último clube a aparecer no G-8 e que ontem venceu com tranquilidade o Comercial por 2 a 0, com dois gols de Marcelo Costa.

Já o surpreendente Guarani bateu o Paulista por 2 a 1 e assumiu a 3.ª posição na tabela. Fabinho abriu o placar aos 2 do primeiro tempo, Danilo Gomes empatou aos 27 do segundo e Fumagalli, de pênalti, definiu o placar a favor do time campineiro três minutos depois.

Em outra partida da rodada, o Oeste conseguiu sua primeira vitória no Estadual, ao derrotar, em casa, o Guaratinguetá por 2 a 1. Marcinho Beija-Flor e Tadeu marcaram para o Oeste e Djavan empatou para os visitantes.

Em Piracicaba, o Catanduvense derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 0, gols de Diniz e Dairo.