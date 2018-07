'Luta de sábado é decisiva para Esquiva', diz empresário

LAS VEGAS - Esquiva Falcão fará diante do norte-americano Pubilo Pena apenas sua segunda luta no boxe profissional, sábado à noite, no Hotel MGM, em Las Vegas, na preliminar de Manny Pacquiao x Timothy Bradley. E, apesar do início de carreira, será uma compromisso de total importância para o brasileiro medalha de prata na Olimpíada de Londres, em 2012.

Essa análise foi feita pelo lendário empresário Bob Arum, dono da empresa Top Rank e que tem contrato com o lutador nacional para os próximos cinco anos. Arum falou com exclusividade ao Estado. "Esquiva tem potencial para ser um superstar do boxe. Mas será preciso mostrar isso no ringue a partir de sábado", disse o agente de 82 anos, que trabalhou na carreira de Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, entre muitos outros pugilistas.

Arum tem planos interessantes para Esquiva. "Nós temos duas datas reservadas para ele. Dias 31 de maio e 19 de julho, ambas em Macau, na China. São eventos muito grandes e que terão grande repercussão. Por isso, ele precisa se apresentar bem sábado à noite". Para o empresário, "se apresentar bem" significa fazer o que o público gosta. "Uma luta agressiva, com técnica, bastante disposição. Ele precisa ser agradável na TV", enfatizou.

Segundo Arum, existe a possibilidade de a Top Rank levar uma das lutas de Esquiva para o Brasil. "Sim. Temos um relacionamento muito bom com a TV Globo e pensamos em levar lutas de Esquiva em seu país, ainda este ano. Tudo vai depender das próximas apresentações dele", revelou.

Apesar de querer organizar lutas de Esquiva no Brasil, Arum não considera o País uma potência para o boxe como é a China, para onde tem levado grande eventos. "O Brasil é um país no qual se tem as mesmas perspectivas econômicas da China, mas no boxe não é mesma coisa. Vocês (brasileiros) tiveram apenas o Freitas (Acelino Popó Freitas) como grande nome nos últimos anos. É preciso criar um novo campeão. O Esquiva poderá ser ele, mas precisa de tempo para isso. Só depois é que podemos pensar em tornar o Brasil uma China. Os chineses já realizam eventos do mesmo nível de Las Vegas."

Aos 82 anos, Arum demonstra uma vitalidade incrível para o trabalho. Na mesma semana, chegou a estar na China, Filipinas e Estados Unidos. "A idade é apenas um número. A cabeça é que move tudo. Hoje me sinto entusiasmado com tudo que faço. Quero permanecer por muitos anos, mas sei que não serão tantos assim (risos)."

Empresário ligado ao boxe há mais de quatro décadas, Arum disse que vai acompanhar a Copa no Brasil. "Gosto de futebol, mas a equipe norte-americana ainda é muito limitada. Gosto da festa que fazem com o futebol. Em 2006, estava de férias na Itália durante a final da Copa da Alemanha. Fui para as ruas ver a festa dos italianos por causa do título. Foi muito divertido."

Sobre um favorito, aposta nas principais seleções. "Quero que vença um país que faça muita festa. Brasil, por estar organizando, Itália....", disse o empresário, ao revelar suas preferências.