Luta Mayweather x Canelo bate recorde no pay-per-view

Mas, apesar do recorde de dinheiro arrecadado, o número de assinaturas de Mayweather x De La Hoya segue sendo o maior da história do pay-per-view, com 2,5 milhões - Mayweather x Canelo teve 2,2 milhões.

Mayweather x Canelo também foi a luta de boxe mais vista no México em todos os tempos. Segundo o canal Showtime e a empresa Golden Boy Promotions, oito em cada dez televisores ligados no país estavam acompanhando o combate de Las Vegas.

A audiência na tevê do México atingiu 41 pontos, o que equivale a 33 milhões de telespectadores. Assim, o evento de sábado superou em dez pontos a audiência que teve o terceiro duelo entre o filipino Manny Pacquiao e o mexicano Juan Manuel Marquez, realizado em 2011.

O circuito fechado em Las Vegas, que inclui salas dos cassinos com telões especiais para acompanhar a luta, superou as expectativas de 25 mil bilhetes vendidos. Foram 26.163 entradas negociadas no sábado passado, com uma arrecadação recorde de US$ 2.615.360,00.

Maior pugilista do mundo na atualidade, Mayweather recebeu uma bolsa de US$ 41,5 milhões pela luta, na qual conseguiu a vitória por pontos, mantendo a sua invencibilidade na carreira e somando seu nono título mundial em cinco categorias diferentes. Canelo, por sua vez, faturou US$ 5 milhões.