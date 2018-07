Luta Olímpica protesta ao ficar fora de programa da Petrobrás

Depois do atletismo e da natação, a luta olímpica é o esporte que mais distribui medalhas em uma Olimpíada. Mas, mesmo disputando 82 medalhas no Rio-2016, a Confederação Brasileira de Luta Olímpica ficou fora do programa Petrobrás Esporte e Cidadania. Foram contempladas apenas cinco modalidades: boxe, esgrima, tae-kwon-do, levantamento de peso e remo. "Nós temos condições de dar muito mais resultado a curto prazo. Em seis anos, é possível fazer um campeão", afirma Elísio Cardoso Macambira, vice-presidente da confederação.

Ele também é presidente da Federação Paulista de Luta Olímpica, que está com a sede fechada e telefones cortados por falta de pagamento. "Estamos no buraco", lamenta. A situação da confederação é um pouco mais confortável - recebe R$ 750 mil por ano da Caixa Econômica Federal -, porém, no último Mundial Júnior, apenas uma atleta brasileira pôde participar por causa dos recursos escassos. Dailane Gomes representou o País e ficou na quinta colocação na Hungria. "Com R$ 5 milhões por ano, eu trago 5 medalhas de ouro. Conseguiria um resultado expressivo", diz Elísio.

A grande quantidade de medalhas em disputa ocorre porque a luta olímpica é dividida em três modalidades, greco-romana, estilo livre e feminino, cada uma com sete categorias no Rio. E, como não existe disputa de terceiro lugar, dois competidores ficam com o bronze. Isso dá um número superior em relação aos esportes contemplados pela Petrobrás: boxe e remo distribuem 52 medalhas, levantamento de peso, 45, tae-kwon-do, 32 e esgrima, 30.

Claudio Thompson, gerente de patrocínios esportivos da Petrobrás, explica que foram usados dois critérios principais para a escolha das modalidades: quantidade de medalhas em disputa e ausência de grandes patrocinadores. "Avaliamos oito ou nove esportes, mas existe uma limitação de recursos. Parece que o tênis de mesa também reclamou de não ser escolhido", disse, lembrando que a possibilidade de inclusão de outros esportes é praticamente nula. "Eu acho muito difícil contemplar outras modalidades. Tomara que um dia a gente consiga isso."

As modalidades escolhidas vão receber entre R$ 3,3 milhões por ano (levantamento de peso) e R$ 5 milhões (boxe), no programa que vai destinar no total R$ 100 milhões nos próximos anos.

