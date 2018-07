Luta terá mais dois eventos femininos nos Jogos de 2016

MOSCOU - O programa de competições da luta foi alterado para os Jogos Olímpicos de 2016. No Rio, haverá mais duas categorias entre as mulheres. Em compensação, foram retiradas duas categorias que foram disputadas pelos homens em 2012, na Olimpíada de Londres.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) explicou que uma categoria do estilo livre e outra da luta greco-romana para homens vai ser transferida para as mulheres no estilo livre. A mudança deixa, assim, cada disciplina (luta livre masculina e feminina e luta greco-romana masculina) com seis categorias de peso na Olimpíada do Rio.

As mudanças foram propostas pela Federação Internacional de Lutas Associadas (Fila, na sigla em francês) para criar mais igualdade e fortalecer a tentativa do esporte de se manter no programa olímpico para os Jogos de 2020.

O COI disse que o seu conselho também aprovou as mudanças definidas anteriormente na vela: a saída das classes Star, na qual Robert Scheidt faturou medalhas olímpicas em 2008 e 2012, masculina e Match Race feminino, com as entradas das classes 49er FX para mulheres e da Nacra17 obrigatoriamente mista.

O comitê disse que permitiu as alterações porque elas não vão aumentar o número de atletas participantes. Os organizadores dos Jogos do Rio trabalham com a participação de cerca de 10.800 atletas na próxima Olimpíada.