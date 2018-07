Lutador de MMA, Leandro Feijão morre antes da pesagem

SÃO PAULO - O lutador de MMA, Leandro Caetano de Souza, conhecido como Leandro Feijão, morreu nesta quinta-feira antes da pesagem para o Shooto 43, evento da modalidade que aconteceria no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. O óbito foi confirmado pelo perfil em uma rede social do fundador da equipe do atleta, Caçadores Team/Nova União, André Pederneiras, que também é o dono da Shooto Brasil.

"É com grande pesar que viemos por meio desta, noticiar o falecimento do atleta Leandro Caetano de Souza, o atleta veio a óbito na UPA de Botafogo, os motivos ainda não são de nosso conhecimento, gostaríamos de expressar os pêsames a todos os amigos e familiares"

Leandro tinha 26 anos de idade e enfrentaria Gabriel Brasil. Na equipe Caçadores Team/Nova União, ele lutava ao lado das estrelas do UFC,José Aldo e Renan Barão. Feijão teria passado mal um pouco antes da pesagem para a luta. Ele tinha um histórico de 10 lutas, sendo cinco vitórias e cinco derrotas.