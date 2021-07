Lutador marroquino tenta morder a orelha do rival no boxe e é desclassificado da Olimpíada

TÓQUIO — Um boxeador peso-pesado marroquino tentou morder a orelha de um rival da Nova Zelândia na terça-feira, 27, em sua primeira luta nos Jogos de Tóquio. A tentativa de Youness Baalla de "imitar" Mike Tyson ocorreu no final do terceiro round, antes de ele ser derrotado pelo adversário, David Nyika, que avançou para as quartas de final.

"Ele não me deu uma mordida completa", disse Nyika. "Por sorte, ele estava usando protetor bucal e eu estava suando (...) acho que ele tentou machucar minha bochecha, mas provavelmente só ficou com a boca cheia de suor."

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S — Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

O árbitro não viu o incidente, que só foi captado por câmeras de televisão. Por isso, Baalla não foi penalizado durante a luta, mas, de qualquer forma, Nyika venceu com folga.

Em um dos episódios mais memoráveis ​​do boxe, Tyson mordeu a orelha de Evander Holyfield duas vezes em 1997. Baalla não teve tanto sucesso, mas foi muito criticado nas redes sociais após seu gesto. Mais tarde, o próprio neozelandês defendeu o rival em sua conta do Instagram.

"O calor da batalha pode trazer à tona o melhor e o pior das pessoas", disse. "Isso faz parte do esporte. Eu não tenho nada além de respeito pelo meu rival e me solidarizo pela frustração que ele deve ter sentido."

Na sexta-feira, Nyika enfrentará Uladzislau Smiahlikau, de Belarus, por uma vaga nas lutas por medalhas. Youness Baalla, por outro lado, foi desclassificado da Olimpíada por causa de sua "quase" mordida./AP